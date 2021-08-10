2021/08/10 | 22:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الثلاثاء، بعثور القوات الامنية على جثة فتاة عليها اثار "خنق" في منطقة الشعب بالعاصمة بغداد.

وذكر المصدر لـ NRT عربية، (10 آب 2021)، ان "مفرزة أمنية عثرت على جثة فتاة تبلغ من العمر 15 عاما، وعلى منطقة الرقبة آثار خنق".

واضاف، ان "المفرزة الأمنية نقلت الجثة من خلف السدة إلى الطب العدلي".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على جثة فتاة 'مخنوقة' في بغداد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على جثة فتاة 'مخنوقة' في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).