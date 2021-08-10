العتبة الحسينية المقدسة تنعى مدير بلدية كربلاء: بذل كل جهده لخدمة مدينة سيد الشهداء

2021/08/10 | 22:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت الأمانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة، اليوم الثلاثاء، "شهيد الواجب

المثابر" المهندس عبير سليم الخفاجي

مدير بلدية كربلاء المقدسة، الذي قُتل

ظهر اليوم اثناء متابعته لازالة احدى

التجاوزات في منطقة

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