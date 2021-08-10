بمشاركة ممثل المرجع السيستاني .. كربلاء تودع مدير بلديتها بتشييع مهيب (فيديو)

2021/08/10 | 22:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيع المئات من اهالي كربلاء، الثلاثاء،

مدير البلدية الشهيد "عبير سليم ناصر"،

وبمشاركة ممثل المرجعية الدينية العليا

الشيخ عبد المهدي الكربلائي ومحافظ

كربلاء نصيف الخطابي وقيادات امنية.

وانطلق التشييع م

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