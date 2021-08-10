برايس: أفغانستان لن تكون منطلقا لهجمات ضد الولايات المتحدة

2021/08/10 | 22:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في تصريحات، الثلاثاء، أن أفغانستان "لن تكون منطلقا لأي هجمات على الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن مستويات العنف هناك "لا تتوافق مع الاتفاق المبرم مع حركة طالبان"

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