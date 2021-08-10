الامانة العامة: تأليف لجنة لوضع نظام خاص بالتحقق من عدالة توزيع الواردات الاتحادية

2021/08/10 | 22:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تأليف لجنة لوضع نظام خاص بالتحقق من عدالة توزيع الواردات الاتحادية.وذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تنفيذاً […]

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