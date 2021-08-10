الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬يصف‭ ‬مؤتمر‭ ‬بغداد بالخطوة‭ ‬المباركة‭ ‬والموقف‭ ‬غائم‭ ‬إزاء‭ ‬دعوة‭ ‬سوريا‭ ‬

2021/08/10 | 22:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخفيض‭ ‬إيران‭ ‬المفاجىء‭ ‬لتصدير‭ ‬الغاز‭ ‬الى‭ ‬العراق‭ ‬يفاقم‭ ‬أزمة‭ ‬الكهرباء‭ ‬ طهران‭- ‬بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ تلقى‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬دعوة‭ ‬لحضور‭ ‬المؤتمر‭ ‬الاقليمي‭ ‬الذي‭ ‬تعتزم‭ ‬بغداد‭ ‬استضافته‭ ‬أواخر‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬عقده‭ ‬يعدّ‭ ‬خطوة‭ ‬عراقية‭ ‬‮«‬مباركة‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬الرئاسة‭ ‬الإيرانية‭.‬ فيما‭ ‬أحبطت‭ ‬بغداد‭ ‬بانقطاع‭ ‬توريد‭ ‬الغاز‭ ‬الإيراني‭ ‬فجأة‭ ‬ما‭ ‬الحق‭ ‬الضرر‭ ‬بإنتاج‭ […]

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