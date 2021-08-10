2021/08/10 | 22:33 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تخفيض إيران المفاجىء لتصدير الغاز الى العراق يفاقم أزمة الكهرباء طهران- بغداد -الزمان تلقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الثلاثاء دعوة لحضور المؤتمر الاقليمي الذي تعتزم بغداد استضافته أواخر هذا الشهر، معتبرا أن عقده يعدّ خطوة عراقية «مباركة»، وفق الرئاسة الإيرانية.
فيما أحبطت بغداد بانقطاع توريد الغاز الإيراني فجأة ما الحق الضرر بإنتاج […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الإيراني يصف مؤتمر بغداد بالخطوة المباركة والموقف غائم إزاء دعوة سوريا ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فيما أحبطت بغداد بانقطاع توريد الغاز الإيراني فجأة ما الحق الضرر بإنتاج […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الإيراني يصف مؤتمر بغداد بالخطوة المباركة والموقف غائم إزاء دعوة سوريا ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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