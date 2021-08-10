السكن في العراء

2021/08/10 | 22:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام بلغ‭ ‬عدد‭ ‬الاستمارات‭ ‬المستوفية‭ ‬للشروط‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لمشروع‭ ‬داري‭ ‬السكني‭ ‬الموزعة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ (‬3‭ ‬ملايين‭ ‬و463‭ ‬ألفاً‭ ‬و921‭) ‬استمارة‭.‬ ونفترض‭ ‬انه‭ ‬سيجري‭ ‬توزيع‭ ‬قطع‭ ‬أراض‭ ‬مطابق‭ ‬لهذا‭ ‬العدد‭ ‬المهول‭ ‬الذي‭ ‬يوحي‭ ‬باستحداث‭ ‬مدن‭ ‬وضواحٍ‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬او‭ ‬المحافظات‭ ‬لاستيعاب‭ ‬هذا‭ ‬التوزيع‭.‬سأفترض‭ ‬انه‭ ‬ليس‭ ‬توزيعا‭ ‬انتخابيا‭ ‬لأسباب‭ ‬عدة‭ ‬منها‭ […]

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