مصدر مصري لـ (الزمان): قاعدتنا البحرية قرب ليبيا رسالة الى تركيا

2021/08/10 | 22:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة عادت‭ ‬أجواء‭ ‬التوتر‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬العلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬التركية‭ ‬بعد‭ ‬محاولات‭ ‬تركية‭ ‬مصرية‭ ‬مشتركة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬التقارب‭ ‬،‭ ‬منها‭ ‬ارسال‭ ‬وفد‭ ‬تركي‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬إلى‭ ‬القاهرة‭ ‬لإجراء‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬المصريين‭ ‬حول‭ ‬سبل‭ ‬تحسين‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬حيث‭ ‬أبلغت‭ ‬مصر‭ ‬الجانب‭ ‬التركي‭ ‬عن‭ ‬شروطها‭ ‬لتحسين‭ ‬العلاقات‭ ‬منها‭ ‬إنهاء‭ […]

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