2021/08/10 | 22:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤول إيراني يتحدث عن اتفاقيات بغداد وطهران

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