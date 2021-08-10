تفاصيل اللجنة الخاصة بوضع نظام التحقق من عدالة توزيع الواردات الاتحادية

2021/08/10 | 22:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل تأليف لجنة لوضع نظام خاص بالتحقق من عدالة توزيع الواردات الاتحادية.

وقال بيان للامانة، تلقته (بغداد اليوم)، انه تقرر "تأليف لجنة تتولى وضع نظام للتحقق من عدالة توزيع الواردات الاتحاديّة، عند إعداد مشروع الموازنة العامة الاتحاديّة، وصحة احتساب توزيع تخصيصات الواردات الاتحاديّة والمنح والمساعدات والقروض الدوليّة، وفقاً للأسس والمعايير والمؤشرات".

واوضح "يرأس اللجنة، رئيس الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحاديّة، وتضم في عضويتها، ممثلين عن، وزارات (الماليّة، والنفط، والتخطيط) فضلا عن ممثلين عن (الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وديوان الرقابة الماليّة الاتحادي، والهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات)، مؤكدا "ان اللجنة سترفع توصياتها النهائيّة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، خلال (٦٠) يوم عمل".

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