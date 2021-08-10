2021/08/10 | 22:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء ، عن تأليف لجنة لوضع نظام خاص بالتحقق من عدالة توزيع الواردات الاتحادية.وذكرت الامانة بيان :" تنفيذاً لما جاء في قرار مجلس الوزراء (٢٣٣ لسنة ٢٠٢١) تقرر تأليف لجنة تتولى وضع نظام للتحقق من عدالة توزيع الواردات الاتحاديّة، عند إعداد مشروع الموازنة العامة الاتحاديّة، وصحة احتساب توزيع تخصيصات الواردات الاتحاديّة والمنح والمساعدات والقروض الدوليّة، وفقاً للأسس والمعايير والمؤشرات".واضاف البيان : " يرأس اللجنة، رئيس الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحاديّة، وتضم في عضويتها، ممثلين عن، وزارات (الماليّة، والنفط، والتخطيط) فضلا عن ممثلين عن (الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وديوان الرقابة الماليّة الاتحادي، والهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات)".وتابع : " ان اللجنة سترفع توصياتها النهائيّة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، خلال (٦٠) يوم عمل"./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة مجلس الوزراء : تأليف لجنة لوضع نظام خاص بالتحقق من عدالة توزيع الواردات الاتحادية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة مجلس الوزراء : تأليف لجنة لوضع نظام خاص بالتحقق من عدالة توزيع الواردات الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).