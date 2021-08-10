وزير الخارجية يسلم الرئيس الايرانيّ رسالة الدعوة المُوجهة من الكاظمي لحضور مؤتمر دول الجوار العراقي / موسع

2021/08/10 | 22:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ سلّم وزير الخارجيَّة فؤاد حسين اليوم الثلاثاء رئيس الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة إبراهيم رئيسي رسالة الدعوة المُوجهة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لحضور “مؤتمر دول الجوار العراقي”.وأكّد الوزير خلال اللقاء أنّ تنظيم “مؤتمر دول الجوار العراقي” يأتي في سياق الإجراءات الهادفة إلى دعم العملية السياسية والنمو الاقتصادي لدى العراق. وجرى عقب ذلك بحث أهمّية تعزيز علاقات التعاون الثنائيّ بين البلدين الجارين، وأعرب الوزير عن أمله بالمزيد من التعاون مع الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة خدمة لمصالح البلدين.واوضح :" أنّ ترسيخ الأمن المستدام في المنطقة لن يتحقق دون مُشاركة دول جوار العراق" ، مُؤكّداً :" انّ انعقاد هذا المُؤتمر سيوفر ظروف الحوار بين الدول وصولاً إلى الفهم المُشترك على صعيد المنطقة".من جانبه وصف الرئيس إبراهيم رئيسي هذا القرار من جانب الحكومة العراقيَّة بأنه “خطوة مُباركة”.واضاف :" ان ايران تعد الحوار بين دول المنطقة في سياق معالجة القضايا وتحسين العلاقات فيما بينها، خطوة باتجاه تعزيز الامن والاستقرار الاقليميين"./انتهى9

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