العثور على جثة فتاة متروكة باحدى الساحات شرق بغداد

2021/08/10 | 22:45 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بالعثور على جثة فتاة متروكة باحد الساحات ضمن منطقة الشعب شمال شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "قوة امنية عثرت على جثة فتاة تبلغ من العمر ١٥ عاما مرمية باحدى الساحات المتروكة ضمن منطقة ألشعب الجثة بدت عليها اثار خنق بمنطقة الرقبة".واضاف ان "الجثة رفعت وتم تسليمها الى دائرة الطب العدلي لغرض التعرف عليها وتسليمها الى ذويها".

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