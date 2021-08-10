رئيسي يتسلّم رسالة الدعوة الموجهة من الكاظمي لحضور ’قمة بغداد’

2021/08/10 | 22:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد سلم وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، الثلاثاء، الرئيس الإيرانيّ إبراهيم رئيسي، رسالة دعوة مُوجهة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وذكرت وزارة الخارجية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الوزير فؤاد حسين سلم رئيس الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة إبراهيم رئيسي رسالة الدعوة المُوجهة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لحضور “مؤتمر دول الجوار …

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