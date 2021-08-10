القبض على احد قيادات داعش في نينوى

2021/08/10 | 23:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى اطاحت القوات الامنية في محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، باحد قيادات عصابات داعش.وقال بيان للوزارة الداخلية، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “لغرض الكشف عن الخلايا النائمة لعصابات داعش الإرهابية والقضاء عليها والقبض على المتورطين بالانتماء الى تلك العصابات والحفاظ على المكتسبات الأمنية التي تحققت بجهود قوات الأمن العراقية في فرض الأمن …

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