عضو المجلس الاعلى الاسلامي يطالب المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة

2021/08/10 | 23:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا عضو المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، احسان الحكيم، اليوم الثلاثاء، لمؤتمر انتخابي لضمان نزاهة وامن العملية الانتخابية، مطالبا ان الجميع بالمشاركة بشكل واسع في الانتخابات المقبلة.وقال الحكيم في برنامج حصاد الايام، ان “اجراء الانتخابات في موعدها المقرر مطلب شعبي”، مبينا ان “الجميع يريد اجراء الانتخابات في تشرين الاول المقبل”.واضاف ان “دعوة الشيخ […]

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