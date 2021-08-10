2021/08/10 | 23:03 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة تايلاند تطلق رصاصا مطاطيا وغازا مسيلا للدموع على محتجين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/10 | 23:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة تايلاند تطلق رصاصا مطاطيا وغازا مسيلا للدموع على محتجين) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة تايلاند تطلق رصاصا مطاطيا وغازا مسيلا للدموع على محتجين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).