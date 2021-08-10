اوديشو ينهي مسيرته مع الجوية

2021/08/10 | 23:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / اعلن مدرب فريق القوة الجوية بكرة القدم الكابتن ايوب اوديشو اعتذاره عن اكمال مشواره التدريبي مع الفريق بسبب وضعه الصحي.وقال رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي الفريق الطيار شهاب جاهد،ان اتصالا جمعه بالمدرب ايوب اوديشو للاطمئنان على صحته ، اكد فيه الاخير انه يحتاج الى شهرين لاجراء عملية جراحية .واضاف :" ان رغبتنا كانت هي بقاء اوديشو مع الفريق ، لكن وضعه الصحي حال دون ذلك ونتمنى له الصحة والسلامة "، مبينا :" ان الادارة تبحث عن مدرب على مستوى عال يقود الصقور في المسابقات المحلية والخارجية"./ انتهى

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