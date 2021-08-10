وزير الخارجية لشمخاني : نتطلع لتعزيز العلاقات الشاملة مع الحكومة الجديدة في ايران

2021/08/10 | 23:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ التقى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، الأمين العام للمجلس الاعلى للامن القومي الإيرانيّ علي شمخاني وبحث معه تعزيز العلاقات الثنائيَّة والتعاون المُشترَك بين بغداد وطهران.و قدم الوزير التهنئة لشمخاني بإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل ناجح في إيران، مؤكدا :" ان العلاقات الاقتصادية والتجارية بين طهران وبغداد في مستوى جيد، واننا نتطلّع لتعزيز العلاقات الشاملة مع الحكومة الجديدة في ايران، بالنظر إلى الإمكانات الكبيرة المتوفرة للتعاون بين البلدين".من جانبه أكد شمخاني :" ان دول المنطقة قادرة على صون الامن والسلام فيها دون الحاجة لاي تدخل خارجي".واشار الى اهمية الاتفاقيات الموقعة بين طهران وبغداد، التي يمكن ان تكون خطوة كبيرة في زيادة مستوى التعاون الشامل لتحقيق رفاهية شعبي البلدين./انتهى9

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