أسود الرافدين يواصلون تدريباتهم في ماربيا الإسبانية

2021/08/10 | 23:18 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن رحلته التحضير لمواجهات الحسم المؤهلة إلى المونديال متابعة ـ الصباح الجديد: يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم تدريباته في معسكر ماربيا الإسبانية، وذلك تحضيراً للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.وأنهى لاعبو منتخبنا الوطني الوحدة التدريبية الصباحية الأولى بقيادة المدرب الهولندي (ديك ادفوكات) وملاكه التدريبي المساعد، والتي شملت تمارين استشفاء، وذلك بعد رحلة السفر الطويلة ...

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