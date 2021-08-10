2021/08/10 | 23:18 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلنا أمل ونتمنى أن يتحقق الحلم ويتكرر الإنجاز الأول في المكسيك والتي تعد المشاركة الأولى لنا في نهائيات كأس العالم، تترقب الجماهير العراقية بشغف المباريات الحاسمة ونجوم منتخب العراق مهند عبد الرحيم وذكرته أول الأسماء لأنني سعيد بعودته لأسود الرافدين وكثيراً ما طالبت به للعودة والانضمام للمنتخب وكل ثقة بأنه سيسعد الجماهير الرياضية.جلال حسن و ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يتكرر الإنجاز ؟) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يتكرر الإنجاز ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).