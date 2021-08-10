دراسة: عدد كبير من الناس يؤمنون بوجود الفضائيين

2021/08/10 | 23:18 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منهم من يدعي أنهم اختطفوه الصباح الجديد – متابعة: خرافات عديدة امن بها البشر في كل مكان من هذا العالم، هناك من استندت على روايات حقيقية ثم اضيف اليها نكهات تضفي عليها طعم الخوف اكثر او الغرابة، من ضمن الروايات التي يرددها عدد من الاشخاص حول العالم، قصة الكائنات الفضائية، اشكالها وما يمكن ان تفعله ...

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