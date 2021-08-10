كربلاء تعلن الحداد ثلاثة أيام

2021/08/10 | 23:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الثلاثاء، الحداد ثلاثة أيام على مدير بلدية المحافظة الذي قتل برصاص احد المتجاوزين في المحافظة.

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وذكر المحافظ في بيان مقتضب، تلقى "ناس" نسخة منه، (10 اب 2021)، "نعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام على روح شهيد الواجب الاستاذ المهندس عبير سليم مدير بلدية كربلاء".

وأظهرت مشاهد مصورة من كربلاء، الثلاثاء، لحظات تشييع مدير البلدية عبير سليم الذي اغتيل أثناء حملة لرفع التجاوزات وسط المدينة.

وشارك العشرات في مراسم التشييع التي أقيمت مساء الثلاثاء، (10 آب 2021)، بعد أن توفي مدير البلدية متأثراً بإصابته برصاصة.

ونعى محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الثلاثاء، وفاة مدير بلدية المحافظة عبير سليم، بعد تعرضه لاطلاق نار خلال حملة لرفع التجاوزات.

وذكر الخطابي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (10 اب 2021)، انه "ببالغ الحزن والاسف نعزي انفسنا ونعزيكم باستشهاد المهندس النزيه والمخلص في عمله الاستاذ عبير سليم مدير بلدية كربلاء المقدسة ، بعد اغتياله اثناء اشرافه على حملة لازالة التجاوزات على الشوارع العامة".

واضاف الخطابي "كان الفقيد في مقدمة المدراء النشطين الذين كانوا يواصلون الليل بالنهار من اجل خدمة المجتمع والصالح العام ، وبصماته واضحة جدا في كربلاء".

واشار الى انه "بهذه الحادثة المؤسفه تكون كربلاء قد خسرت واحدا من اهم الموظفين النبلاء الذين تفانوا لاجل خدمة كربلاء المقدسة على مر التاريخ".

واظهرت مشاهد مصورة من داخل احد مستشفيات كربلاء، الثلاثاء، حالة من الحزن والغضب عقب وفاة مدير بلدية المحافظة عبير الخفاجي بعد إصابته بثلاث رصاصات خلال تنفيذه حملة لرفع التجاوزات في منطقة المعملجي.

وتوفي مدير بلدية كربلاء عبير سليم ناصر، الثلاثاء، متأثراً بإصابته بطلق ناري خلال عملية رفع التجاوزات في المحافظة.

وذكر مصدر محلي، ان "مدير بلدية كربلاء توفي متأثراً بطلق ناري تعرض له خلال عملية رفع التجاوزات".

وكان مدير بلدية كربلاء عبير سليم ناصر أصيب، الثلاثاء، بطلق ناري نقل على إثره إلى المستشفى.

ووفقاً للمعلومات الأولية التي وصلت إلى مراسل "ناس"، (10 آب 2021)، من مصادر محلية فإن "إصابة مدير البلدية جاءت إثر تعرضه لإطلاق نار أثناء حملة لإزالة التجاوزات".

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