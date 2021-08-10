صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لاصابات كورونا الجديدة

2021/08/10 | 23:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مدير عام صحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي، اليوم الثلاثاء، التوزيع الجغرافي لإصابات بفيروس كورونا الجديدة.في ما يلي تفاصيل الاصابات:

ابو دشير ————-49ابو غريب ————-92الاسكان ————-32الاعلام ————-32البياع ————-46التاجي ————-80التاجيات ————-15التراث ————-19الحارثية ————-26الحرية ————-44الدورة ————-142الرحمانية ————-17السيدية ————-24الشالجية ————-29الشرطة الخامسة ————-17الشرطة الرابعة ————-22الشعلة ————-39الصالحية ————-26الطارمية ————-23الطوبجي ————-22العامرية ————-49العطيفية ————-24العلاوي ————-20الغزالية ————-34القادسية ————-24الكاظمية ————-51اللطيفية ————-38المحمودية ————-77المعالف ————-24المكاسب ————-30المنصور ————-50المواصلات ————-32النصر والسلام ————-26الوشاش ————-36اليرموك ————-42اليوسفية ————-32حي الجامعة ————-50حي الجهاد ————-70حي الخضراء ————-33حي العامل ————-51حي العدل ————-49حي الفرات ————-18سبع البور ————-28سويب ————-29شارع حيفا ————-19ناحية الرشيد ————-25سكنة جانب الرصافة ———7محافظة البصرة ————-5محافظة الديوانية ————-1محافظة المثنى ————-2محافظة ذي قار ————-2محافظة النجف ————-1محافظة بابل ————-3محافظة ديالى ————-1محافظة نينوى ————-1محافظة واسط ————-2

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