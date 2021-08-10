اوديشو يعتذر عن مواصلة تدريب القوة الجوية

2021/08/10 | 23:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعقدم مدرب فريق القوة الجوية بكرة القدم ايوب اوديشو، اعتذاره لإدارة وجماهير الصقور لعدم تكملة مشواره التدريبي مع الفريق بسبب وضعه الصحي.وقال رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي الفريق الطيار شهاب جاهد في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، أن "اتصالا جمعه بالمدرب ايوب اوديشو للاطمئنان على صحته أكد فيها الأخير أنه يحتاج إلى شهرين لإجراء عمليات جراحية بسبب وضعه الصحي مقدما شكره لأسرة نادي القوة الجوية كونه لا يستطيع مواصلة المشوار مع الصقور خلال الموسم المقبل".وأضاف قائد القوة الجوية، أن رغبة الادارة كانت لبقاء اوديشو مع الفريق لكن وضعه الصحي حال دون ذلك متمنيا الصحة والسلامة له"، لافتا إلى أن "الإدارة تبحث عن مدرب على مستوى عال يقود الصقور في المسابقات المحلية والخارجية".

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