شراء اصوات الفقراء الانتخابية بـ100 الف دينار.. رئيس الرعاية الاجتماعية يكشف حقائق صادمة

2021/08/10 | 23:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الرعاية الاجتماعية، الثلاثاء، وجود جهات تستغل اصحاب الدخل المحدود لأغراض انتخابية عبر شراء اصوات الفقراء، مؤكدة على ان الصوت الانتخابي للمواطن يجب ان لايكون مقابل راتب او مبلغ اعانة.

وقالت رئيسة الهيئة في لقاء متلفز تابعه NRT، اليوم (10 اب 2021)، ان "هناك مكاتب تاخذ من المواطنين اموالا تصل الى 1.5 مليون دينار مقابل ادعائهم تخصيص راتب رعاية اجتماعية لهم و اعطائهم "ماسترد كارد".

واضافت، ان "هذه المكاتب لاعلاقة لها بهيئة الحماية الاجتماعية ولا يوجد شيء اسمه (ماسترد كارت) في هيئة الرعاية الاجتماعية".

واوضحت، ان "هناك جهات تشتري الاصوات الانتخابية من الفقراء"، مؤكدة على وجوب عدم استغلال اصحاب الدخول المحدود في الانتخابات".

وتابعت، ان " قيمة العجز في الرعاية الاجتماعية يبلغ 71 ملياردينار، و 29% من الشعب العراقي يعيش تحت خط الفقر بسبب جائحة كورونا ورفع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي".

واشارت الى انه "لايمكن الحصول على راتب الحماية الاجتماعية الا من خلال القنوات الرسمية لاقسام الهيئة بالمحافظات وعددها 38 قسما، على مستوى العراق، وفي حال عدم زيارة الباحث المعين من هيئة الحماية الاجتماعية الى منزل المواطن وملىء الاستمارة الخاصة واخذ بصمة المواطن فلن يدخل الاسم بطاقة (B.M.T) ".

وبينت، ان "الصوت الانتخابي للمواطن لا يجي ان يكون مقابل راتب او مبلغ اعانة، لانه يدخل ضمن واجب الحكومة تجاه المواطنين".

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