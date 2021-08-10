2021/08/10 | 23:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر امني، الثلاثاء، عن معلومات تتعلق بالتجاوز الذي راح ضحيته مدير بلدية كربلاء، خلال إشرافه على رفعه في وسط المحافظة.

وقال المصدر لـ NRT عربية، (10 آب 2021)، ان "التجاوز كان عبارة عن بناية وليس تجاوزا صغيرا".

واضاف، ان "القاتل طالب دكتوراه ويسكن في واحد من أرقى أحياء محافظة كربلاء"، لافتا الى انه "تم تبليغ القاتل لأكثر من مرة بأن يزيل التجاوز ولكنه لم يستجب باعتبار هناك بعض جهات تسنده".

وفي وقت سابق، قتل مدير بلدية كربلاء، الثلاثاء، بعد تعرضه لاطلاقات نارية من قبل مجموعة مسلحة في منطقة التجاوزات.

وذكر مراسل NRT عربية، (10 آب 2021)، ان "مدير بلدية كربلاء المهندس (عبير سليم ناصر) توفي متأثرا بطلق ناري تعرض له خلال عملية رفع التجاوزات".

وافاد مصدر امني، الثلاثاء، بتعرض مدير بلدية كربلاء مع اثنان من موظفي البلدية باطلاق نار من قبل مجموعة من الاشخاص في منطقة التجاوزات.

وذكر المصدر لـ NRT عربية، (10 آب 2021)، انه "تم اطلاق النار على مدير بلدية كربلاء المهندس عبير مع اثنين من موظفيه من قبل مجموعة من الاشخاص اثناء ازالة التجاوزات على طريق الحر قرب كلية الصفوة في المحافظة".

واضاف، انه "تم نقلهم على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج ولم تعرف حالتهم الصحية الى الان".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قاتل مدير بلدية كربلاء طالب دكتوراه.. تعرف على سبب قتله وحقيقة تجاوز البناية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قاتل مدير بلدية كربلاء طالب دكتوراه.. تعرف على سبب قتله وحقيقة تجاوز البناية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).