2021/08/10 | 23:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء

مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، اتخاذ 7

قرارات جديدة خلال جلسة اعتيادية لمجلس

الوزراء بينها الموافقة على خطة

الإسناد الطارئ لنشر لقاحات فيروس

كورونا.

وقال المكتب في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينها الموافقة على خطة الإسناد الطارئ لنشر لقاحات كورونا.. الحكومة تتخذ 7 قرارات جديدة (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينها الموافقة على خطة الإسناد الطارئ لنشر لقاحات كورونا.. الحكومة تتخذ 7 قرارات جديدة (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).