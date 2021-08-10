كربلاء تعلن الحداد على روح

2021/08/10 | 23:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة كربلاء المقدسة،

الثلاثاء، الحداد لمدة ثلاثة ايام على

روح "شهيد الواجب" المهندس عبير سليم

مدير بلدية كربلاء المقدسة.

وقال مكتب المحافظ نصيف الخطابي في بيان

مقتضب، تلقته وكالة نون الخبرية،

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