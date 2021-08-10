جريمة تخريب الأبراج الكهربائية

2021/08/10 | 23:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

أصبحت الطاقة الكهربائية في وقتنا

الحاضر من الضروريات التي يعتمد عليها

الناس في حياتهم وعملهم وشؤونهم،

فالكهرباء بلا شك عصب الحياة العصرية،

وتعد الكهرباء نعمة من نعم الله ت

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