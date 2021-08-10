بعد أيام من المعارك.. طالبان تسيطر على عاصمة جديدة

2021/08/10 | 23:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت حركة طالبان، الثلاثاء، من السيطرة على مدينة فيض آباد عاصمة ولاية بدخشان الأفغانية.

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