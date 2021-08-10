متنبئ جوي يبشر بانخفاض درجات الحرارة: كتلة باردة في الطبقات العليا

2021/08/10 | 23:32 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، انخفاض درجات الحرارة اعتبارًا من بداية الأسبوع المقبل، فيما لفت إلى لا توجد موجة حارة الأسبوع المقبل.

وقال عطية في تدوينة، رصدها "ألترا عراق"، إنه "من المتوقع انخفاض درجات الحرارة بداية الأسبوع المقبل بسبب كتلة باردة في الطبقات العليا من الجو".

وأشار إلى أن "درجات الحرارة السطحية ستكون ضمن المعدل ولا توجد موجة حارة الأسبوع المقبل".

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