العبودي: نرفض استبدال القوات الاميركية بقوات اجنبية اخرى

2021/08/10 | 23:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، قاسم العبودي، اليوم الثلاثاء، استبدال القوات الاميركية بقوات اجنبية اخرى امر مرفوض، مبينا ان العراق يمتلك قوات امنية وحشد شعبي وفصائل مقاومة تجعله ليس بحاجة لاستشارة الاميركان.وقال العبودي في برنامج حصاد الايام، ان “المقبور صدام حسين كان رجل اميركا الاول في العراق والمنطقة”، مشيرا الى ان “اميركا لن تترك العراق […]

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