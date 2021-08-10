بالفيديو.. لحظة قتل مدير بلدية محافظة كربلاء

2021/08/10 | 23:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، اليوم الثلاثاء، لحظة مقتل مدير بلدية محافظة كربلاء، عبير سليم.

وكان محافظ كربلاء، نصيف الخطابي قد أعلن، اليوم الثلاثاء، الحداد لمدة ثلاثة أيام على روح شهيد الواجب عبير سليم مدير بلدية كربلاء المقدسة.

وفارق مدير بلدية كربلاء عبير سليم الحياة، بوقت سابق اليوم، داخل العناية المركزة بعد إصابته بإطلاق ناري اثناء حملة إزالة المتجاوزين في منطقة المعملجي.

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