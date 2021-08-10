طهران توجه رسالة مهمة إلى بغداد بشأن حزب العمال الكردستاني

2021/08/10 | 23:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

حثث إيران، اليوم الثلاثاء، العراق ، على طرد حزب العمال الكردستاني من اقليم كردستان.

وقال السكرتير الأعلى لجهاز الامن القومي الإيراني ، علي شمخاني ، في بيان ترجمته (بغداد اليوم) عقب اجتماعه مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين: "ندعو الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات أكثر جدية لطرد هذه الجماعات من كردستان العراق، حتى لا تضطر إيران إلى اتخاذ إجراءات وقائية ضد هؤلاء الإرهابيين المسلحين"

يذكر ان إيران ، قصفت في الماضي جماعات المعارضة الكردية المسلحة المتمركزة في شمال العراق ، ومعظمها في المناطق التي تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان.

ولم يشر شمخاني ، الذي أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ، إلى حكومة إقليم كردستان بل وجه الطلب الى الحكومة العراقية.

يشار انه هناك اشتباكات متكررة على طول الحدود الإيرانية مع شمال العراق بين قوات الأمن الإيرانية والجماعات الكردية المسلحة مثل الحزب الديمقراطي لكردستان الإيراني وحزب الحياة الحرة لكردستان ، الذي له صلات بمتمردي حزب العمال الكردستاني الأكراد في تركيا.

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