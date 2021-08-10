متنبئ جوي : انخفاض بدرجات الحرارة بداية الاسبوع المقبل

2021/08/10 | 23:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / توقع المتنبئ الجوي صادق عطية انخفاضا بدرجات الحرارة بداية الاسبوع المقبل بسبب كتلة باردة في الطبقات العليا من الجو .وذكر عطية للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان درجات الحرارة السطحية ستكون ضمن المعدل ولا توجد موجه حارة الاسبوع المقبل"./ انتهى

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