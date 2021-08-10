الدّعارة ...ظاهرة عشوائية مستفحلة لا قانون ينظمها - حسن سمر

2021/08/10 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_سمر تعد الدعارة من المواضيع التي تدخل ضمن المحظور في مجتمعنا.



ويصعب الحديث عنها علنا أمام الملأ، وذلك راجع أولا إلى نوع من النفاق الاجتماعي الذي نعاني منه، وهو بالأساس نتيجة طبيعة التربية التي نتلقاها منذ الطفولة وعجز المنظومة التعليمية على كسر حاجز ذلك المحظور.



وسنحاول في هذا المقال الحديث عن الموضوع بكل جرأة وموضوعية دون أن نخشى لومة لائم.



شئنا أم أبينا تعد الدعارة ظاهرة مستفحلة منتشرة في المجتمع، و ......





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