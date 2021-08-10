التاريخ منطلقًا من الهامش - حسن مدن

2021/08/10 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن يعكف الباحثون في التاريخ عادة على تتبع الأحداث الجسام التي غيّرت مجرى هذا التاريخ من حروب وانقلابات وثورات، ولكنهم، في الغالب الأعم، يغفلون ما نريد أن نصفه بهامش التاريخ ونعني به تلك التفاصيل الكثيرة التي يبدو غالبها ذا طابع إنساني حميم، وهي لا تقع في بؤرة الواقعة التاريخية، أي أن الحديث لا يدور عن الحرب أو المعارك الكبرى أو الهزائم والنكبات ونيل الاستقلال وما هو في حكم ذلك من أحداث، وإنما يدور حو ......





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