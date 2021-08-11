أولمبياد مع انعدام الجاذبية.. شاهد رواد فضاء يحاكون الألعاب الأولمبية بالمحطة الدولية

2021/08/10 | 23:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتجاوز الألعاب الأولمبية حدود الجاذبية الأرضية.شاهد رواد الفضاء من جميع أنحاء العالم يتنافسون في نسختهم الخاصة من الألعاب الأولمبية في محطة الفضاء الدولية، بما في ذلك أحداث مثل السباحة المتزامنة في الفضاء.

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