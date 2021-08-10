رسمياً: ميسي يوقّع لباريس سان جيرمان حتى عام 2023

2021/08/10 | 23:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الأرجنتيني ليونيل ميسي لمدة عامين مع وجود بند يسمح بعام ثالث.

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