قيادي داعشي في قبضة شؤون الداخلية بنينوى

2021/08/10 | 23:51 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية شؤون الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن القاء الفبض على احد عناصر تنظيم داعش الارهابي بمحافظة نينوى.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "لغرض الكشف عن الخلايا النائمة لعصابات داعش الإرهابية والقضاء عليها والقبض على المتورطين بالانتماء الى تلك العصابات والحفاظ على المكتسبات الأمنية التي تحققت بجهود قوات الأمن العراقية في فرض الأمن والأمان في مدينة الموصل ومن خلال المتابعة المستمره وجمع المعلومات عن الخلايا النائمة العصابات، تمكنت مفارز الشؤون الداخلية في نينوى ، وبعد أن توفرت معلومــــات حـــــول وجود إرهابي المدعو "س.ع.ن .ع " والذي كان منتمي الى العصابات الارهابية اثناء فترة سيطرتهم على مدينة الموصل وبعد التحري وجمع المعلومات والحصول على صورة فوتغرافية للمتهم برفقة مجموعة من عناصر عصابات داعش الاجرامي ويحملون اسلحة متنوعه وبناء على تلك المعلومات تم استحصال الموافقات القضائية".

واضافت انه "بعد نصب كمين محكم له تم القبض عليه، حيثُ جرى تدوين اقوال المتهم الذي اعترف ان لديــــة شـــــــقيق يدعى " ع.ع.س" وهو من قيادي في عصابات داعش الاجرامي تم قتلة من قبل القوات الامنية وان لدية ايضا خمسة من ابناء عمومته وهم من القادة المعروفين لدى العصابات الإرهابية تم قتل بعضهم والقبض والحكم على البعض الاخر عرض الموضوع على السيد قاضي تحقيق الشــؤون وقـــــــرر توقيف المتهم وفق المادة "4/1 ارهاب".

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