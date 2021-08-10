2021/08/10 | 23:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية، لحظة استشهاد

مدير بلدية محافظة كربلاء عبير سليم

الخفاجي.

وقتل مدير بلدية كربلاء المقدسة،

المهندس عبير سليم ناصر، في وقت سابق من

اليوم الثلاثاء، اثناء متابعته لازالة

احد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. لحظة استشهاد مدير بلدية كربلاء المهندس عبير سليم ناصر) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. لحظة استشهاد مدير بلدية كربلاء المهندس عبير سليم ناصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).