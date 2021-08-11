الكهرباء: انخفاض الغاز الإيراني تسبب بفقدان 2600 ميغاواط من المنظومة الوطنية

2021/08/11 | 00:03 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الكهرباء، فقدان المنظومة الوطنية طاقة قدرها 2600 ميغاواط، لافتة إلى انخفاض كمية الغاز الإيراني المورد للمنطقة الوسطى والجنوبية.

وقالت الوزارة في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "في الوقت الذي تعلن فيه الوزارة النفير العام لملاكاتها للحفاظ على إنتاجية المنظومة المتحققة حاليًا، ومحاولة رفع معدلاتها لأرقام غير مسبوقة، مع استمرارية الصيانات الدورية والطارئة لكافة الوحدات التوليدية".

وأضاف البيان أنه "تم هذا اليوم خفض كمية الغاز الإيراني المورد للمنطقة الوسطى من (30) إلى (20) مليون متر مكعب يوميًا، كنظيره المورد للمحطات الغازية ضمن المنطقة الجنوبية الذي انخفض أيضًا من (17) مليون إلى (5) مليون متر مكعب يوميًا، متسببًا في فقدان المنظومة الوطنية لقرابة (2600) ميغاواط".

وأشارت إلى أنها "أجرت تنسيقًا عاليًا وكبيرًا مع وزارة النفط لتعويض ما فقدته المنظومة من هذا الغاز حتى لا يؤثر على إدامة زخم الإنتاج".

ودعت وزارة الكهرباء "المواطنين لتفهم ما تمر به المنظومة الوطنية من حرب استنزافية على أبراجها من خلال أعمال تخريبية إرهابية، إضافة إلى خفض كميات الغاز الذي أثر سلبًا على ساعات التجهيز".

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