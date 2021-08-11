واشنطن: العنف في أفغانستان لا يتماشى مع اتفاقية السلام مع

2021/08/11 | 00:07 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مستويات العنف في أفغانستان مرتفعة بشكل غير مقبول ولا تتماشى مع اتفاقية السلام التي عقدتها واشنطن مع حركة "طالبان".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الثلاثاء: "بالطبع لا يبدو أن مستويات العنف تتماشى مع ما تعهدت به "طالبان" في تلك الاتفاقية"، في إشارة إلى اتفاقية إحلال السلام في أفغانستان المبرمة في 2020.

وبشأن إمكانية تقليص عدد الكوادر في السفارة الأمريكية في كابل، قال برايس إن "من الواضح أن هذه الأوضاع الأمنية تشكل تحديا...



ونحن نقيم المخاطر يوميا"، مشيرا إلى أن السفارة على اتصال دائم مع واشنطن.

وأضاف أن الخارجية الأمريكية تريد تقليص عدد الموظفين في أفغانستان الذين يمكن أن يؤدوا مهامهم من أماكن أخرى.

وفي ما يتعلق بالمواطنين الأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأمريكية في أفغانستان، الذين أصدرت الولايات المتحدة لهم تأشيرات خاصة، أكد برايس أن 60% ممن تم نقلهم من أفغانستان إلى أمريكا قد بدأوا حياة جديدة في الولايات المتحدة.

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