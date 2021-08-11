وزير الخارجية يتوجه الى باكستان خلال ساعات في زيارة رسمية

2021/08/11 | 00:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف ان الوزير فؤاد حسين سيتوجه خلال ساعات ، الى باكستان في زيارة تستغرق عدة ايام تلبية لدعوة رسمية.وقال الصحاف في تصريح متلفز : " ان الوزير فؤاد حسين سيلتقي نظيره الباكستاني ورئيس البلاد والسفراء العرب المقيمين هناك على هامش اجتماع في السفارة العراقية باسلام آباد".واوضح :" ان وزير الخارجية سيتحدث عن السياسة الخارجية واولويات العراق وتحدياته وفرصه وعلاقاته"./انتهى9

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