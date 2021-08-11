وزير الخارجية يؤكد لنظيره الايراني الحرص على ادامة التعاون الثنائي وتفعيل مذكرات التفاهم

2021/08/11 | 00:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / بحث وزير الخارجيَّة فؤاد حسين مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في طهران القضايا ذات الاهتمام المُشترك.وأعرب الوزير عن رغبته في العمل على دعم وتعزيز العلاقات بين بغداد وطهران بما يعكس عمقها، مُؤكّداً حرصه على إستدامة التعاون الثنائيِّ في مُختلِف المجالات في المرحلة المقبلة لتحقيق المصالح المُشترَكة للبلدين، وتفعيل ما تمَّ الاتفاق عليه من مُذكرات تفاهم مع الحكومة العراقيَّة.وتبادل الجانبان الرؤى، والأفكار حول القضايا الإقليميَّة والدولـيَّة محلّ الاهتمام المُشترَك، كما تباحثا في تطوُّرات الأوضاع بالمنطقة، والتحدِّيات التي تواجهها، وضرورة دعم السلام، والاستقرار من خلال تضافر جميع الجُهُود.من جهته أكّد محمد جواد ظريف حرص بلاده على تعميق أواصر العلاقات بين البلدين، مُعرباً عن شكره لمواقف العراق الرامية لخيار التهدئة، وتجنب التصعيد بالمنطقة./انتهى8

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