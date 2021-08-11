شاعر وقصيدة// الشاعر المغربي د. محمد غرافي - ريتا عودة

2021/08/11 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ريتا_عودة شاعر وقصيدةالشاعر المغربي د.



محمد ميلود غرافي//بروفيسور في الأدب العربي المعاصر في جامعة ليون، فرنساMohamed Miloud Gharrafi 1.



مساميرأسند رأسي إلى الحائطْتمرّ العرباتُ مثقلةًبالفراغيمرُّ عساكرُ بنياشينَ باليةٍيدُقّون مساميرَفي الحائطْيعلّقون عليهاتذكارَ نصْرٍفي حرب قديمةْويُسرعون إلىمُدرّعةٍ في الطريق.أسندُ رأسي إلى الحائطِ ال ......





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