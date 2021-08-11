مَطَرُ البَاذِنْجَانْ .. فِي طَهْرَانْ! - كمال الجزولي

2021/08/11 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كمال_الجزولي الإثنينكمال بولاد، مقرِّر المجلس المركزي للحريَّة والتَّغيير، أعلن، بالإثنين الثَّاني من أغسطس 2021م، أنَّهم: «يعملون، الآن، على بناء خطَّة تفصيليَّة دقيقة تحدِّد مهام القوى الحيَّة»؛ والسُّؤال إذن: ماذا كانوا يفعلون طوال أكثر من عامين، دَعْ ما قبلهما؟! الثُّلاثاء لم يكن التَّاسع من أغسطس 1924م يوماً عاديَّاً في تاريخ السُّودان، بل دخله كأحد أهمِّ أيَّام الثَّورة على الاستعمار، حيث ......





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