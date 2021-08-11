السعودية تؤكد دعمها للبنان.. وتوضح شروط توفير المساعدات

2021/08/11 | 01:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مجلس الوزراء السعودي في اجتماع، الثلاثاء، أن أي مساعدة للحكومة الحالية أو المستقبلية تعتمد على إصلاحات جادة.

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