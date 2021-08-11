وزير الداخلية يوجه بحجز عناصر الشرطة المرافقين لمدير بلدية كربلاء اثناء تعرضه لاطلاق النار

2021/08/11 | 01:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي الجهات المختصة، بحجز عناصر الشرطة الذين كانوا يرافقون مدير بلدية كربلاء المقدسة المهندس عبير سليم، عندما تعرض لاطلاق نار اثناء ادائه الواجب، مما ادى الى وفاته ، لعدم ادائهم الواجب المناط بهم وعدم قدرتهم على منع حصول هذا الحادث.وكان مدير بلدية كربلاء المهندس عبير سليم تعرض ، امس الثلاثاء ، الى اطلاق نار من احد المتجاوزين اثناء حملة بلدية لرفع التجاوزات ، وفارق الحياة ، بعد نقله الى مستشفى الحسين ، متأثرا بجراحه ./ انتهى ح

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